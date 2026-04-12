Vâlcea: Tată și fiu blocaţi cu autoturismul pe munte, în noaptea de Înviere, recuperaţi

Un bărbat şi fiul său, care în noaptea de Înviere au rămas blocaţi cu autoturismul în zona montană a judeţului Vâlcea au fost recuperaţi după o intervenţie a jandarmilor montani şi salvamontiştilor. Acţiunea a durat cinci ore, iar maşina celor doi a rămas în zona în care şoferul nu a mai putut înainta, vehiculul neputând fi, deocamdată, recuperat, potrivit news.ro.

Bărbatul în vârstă de 51 de ani şi fiul său, în vârstă de 18 ani, a pornit, sâmbătă, cu autoturismul, din localitatea Comanca, cu intenţia de a ajunge în zona Cascada Apa Spânzurată.

Puţin după miezul nopţii, în jurul orei 00:10, soţia bărbatului a sunat la 112 şi a solicitat sprijinul autorităţilor, relatând că ultima dată a vorbit cu el la telefon la ora 16:00, însă ulterior nici soţul şi nici fiul său nu au mai putut fi contactaţi. Femeia nu a putut preciza locul exact în care s-ar putea afla familia sa.

Mobilizare generală

Echipaje de jandarmi montani din cadrul posturilor montane Olăneşti şi Voineasa, împreună cu salvamontiştii din cadrul Salvamont Brezoi şi un echipaj SMURD s-au mobilizat pentru căutarea celor doi.

„Cele două persoane au fost găsite în jurul orei 04:30, în zona Cheile Olteţului. Acestea se aflau în autoturismul personal, care rămăsese suspendat în zăpadă. Deşi forţele de intervenţie au încercat să scoată autoturismul, acest lucru nu a fost posibil, din cauza stratului mare de zăpadă şi a porţiunilor îngheţate de drum. Autoturismul a fost lăsat în zonă, urmând a fi recuperat ulterior”, informează, duminică, oficialii Inspectoratului de Jandarmi Vâlcea.

Bărbatul şi fiul său erau teferi şi nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ei au fost coborâţi în siguranţă până în oraşul Brezoi, unde au fost preluaţi de către soţia bărbatului.