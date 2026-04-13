Vâlcea: Bărbat reţinut după ce a fost prins de poliţişti conducând băut şi făra permis

Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Milcoiu au reținut pentru 24 de ore un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din comuna Galicea, județul Vâlcea, cercetat pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

„Polițiștii au depistat, pe DJ 678A, pe raza satului Cocoru, pe 12 aprilie 2026, în jurul orei 16:30, un motociclu care nu avea montată plăcuța de înmatriculare.

Conducătorul acestuia nu a oprit la semnalele regulamentare efectuate de polițiști, continuând deplasarea aproximativ 2 kilometri, după care a părăsit partea carosabilă și a abandonat vehiculul, încercând să fugă, împreună cu un pasager, printr-o zonă împădurită. Polițiștii i-au urmărit pe cei celor doi, reușind prinderea acestora la scurt timp.

Astfel, în urma verificărilor, s-a stabilit că bărbatul care a condus motociclul nu deține permis de conducere, iar vehiculul nu este înmatriculat.

Totodată, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice“, potrivit IPJ Vâlcea.

Ulterior, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de acesta, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Vâlcea.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale.

