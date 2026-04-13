(VIDEO) Dolj: 13 șoferi, scoși din trafic de poliție pentru că reprezentau pericol public

Polițiștii doljeni au scos din trafic, în ultimele 48 de ore, 13 șoferi care încălcau legea și reprezentau pericol public.

Poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au fost prezenți în teren, în ultimele 48 de ore, și au desfășurat acțiuni pentru siguranţa traficului rutier şi prevenirea accidentelor de circulaţie, informează IPJ Dolj.

În cadrul acțiunilor, polițiștii au acționat cu aparatele radar, alcooltest și drugtest, pentru depistarea conducătorilor auto care încalcă regimul legal de viteză sau aleg să conducă vehicule sub influenţa alcoolului sau a substanţelor interzise.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au aplicat 100 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de aproximativ 35.000 de lei.

Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 13 conducători auto. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp, conform legii.

De asemenea, au fost oprite din a circula pe drumurile publice 8 autovehicule care nu prezentau siguranță în trafic. Astfel, certificatele de înmatriculare ale acestora au fost retrase până la remedierea problemelor constatate.

Totodată, au fost constatate 19 infracțiuni la regimul rutier,

Depistat la volan sub influența alcoolului și fără permis de conducere

În seara zilei de 11 aprilie a.c., ora 21.07, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Giubega au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Grădiniței, din comuna Galiciuica, de către un tânăr de 28 de ani, din localitate.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest care a indicat o concentraţie de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate polițiștii au constatat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule iar autoturismul i-ar fi fost încredințat spre a fi condus pe drumurile publice de către un bărbat de 32 de ani, din Galiciuica.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis și încredințarea unui autoturism spre a fi condus pe drumurile publice unei persoane care nu posedă permis de conducere.

Depistați la volan sub influența alcoolului

În seara zilei de 11 aprile a.c., în jurul orei 20.10, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Craiova au depistat pe strada Împăratul Traian, din Craiova, un bărbat de 69 de ani, din municipiu, în timp ce conducea un autoturism având o concentraţie de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În jurul orei 23.55, polițiștii Secției 15 Poliție Rurală Filiaşi au depistat pe DJ 606F, din satul Răcari, un bărbat de 50 de ani, din Ulmeni, județul Bacău, în timp ce conducea un autoturism având o concentraţie de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, ieri 12 aprile a.c., în jurul orei 18.05, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Craiova au depistat pe DN 65 în localitatea Pielești, un bărbat de 51 de ani, din Robănești, în timp ce conducea un autoturism având o concentraţie de 0,517 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Noaptea trecută, în jurul orei 23.50, polițiștii din cadrul Secției 12 Poliție Rurală Daneți au depistat pe strada Popești, din comuna Celaru, un bărbat de 53 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism având o concentraţie de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat.

