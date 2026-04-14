Handbal (f) / România, în urna a doua la tragerea la sorți pentru grupele EURO 2026

Naționala feminină de handbal a României a fost repartizată în a doua urnă a tragerii la sorți pentru grupele Campionatului European din 2026 (3-20 decembrie). În faza preliminară, tricolorele vor juca în BTarena din Cluj-Napoca, acolo unde se va desfășura și una din cele două grupe principale.

Joi, 16 aprilie, la ora 19:00, Orchestra Simfonică Națională a Radioului Polonez din Katowice, Polonia, va găzdui ceremonia de tragere la sorți a grupelor Campionatului European de handbal feminin din 2026.

Conform site-ului oficial al Federației Europene de Handbal, în fiecare oraș a fost repartizată câte o națională. Așadar, în faza preliminară, România va juca la Cluj-Napoca, în grupa B, în timp ce Ungaria va juca la Oradea, în grupa A.

Cum arată distribuția celor 4 urne:

Urna 1: Norvegia, Danemarca, Ungaria, Franța, Suedia, Olanda

Urna 2: Germania, Muntenegru, Polonia, ROMÂNIA , Spania, Cehia

Urna 3: Turca, Slovacia, Slovenia, Elveția, Austria, Insulele Feroe

Urna 4: Croația, Serbia, Islanda, Macedonia de Nord, Ucraina, Grecia

Cum arată cele 6 grupe în acest moment:

Grupa A (Oradea) : Ungaria

: Ungaria Grupa B (Cluj-Napoca) : România

: România Grupa C (Antalya) : Turcia

: Turcia Grupa D (Brno) : Cehia

: Cehia Grupa E (Katowice) : Polonia

: Polonia Grupa F (Bratislava): Slovacia

Așadar, România este sigură că nu va da de Ungaria în faza preliminară, posibilele adversare din prima urnă fiind Norvegia, Danemarca, Franța, Suedia sau Olanda. De asemenea, din a treia urnă, pot fi repartizate în grupa B doar Slovenia, Elveția, Austria sau Insulele Feroe.

Primele două echipe din fiecare grupă se vor califica în faza principală a competiției, care va avea două grupe, una la Cluj-Napoca și una la Katowice. În Ardeal vor ajunge cele mai bune naționale din grupele A, B și C, în timp ce cele mai bune formații din grupele D, E și F vor evolua în Polonia. Semifinalele și finalele EURO 2026 se vor juca în 18-20 decembrie în Katowice.

