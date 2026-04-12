Vâlcea: Intervenție rapidă în Noaptea de Înviere: șofer băut, oprit înainte de a intra în mulțime la Vlădești

În Noaptea de Înviere, polițiștii au fost mobilizați în teren pentru a asigura ordinea publică și siguranța cetățenilor, în special în zonele lăcașurilor de cult și pe principalele artere rutiere.

Un incident care putea avea consecințe grave a fost prevenit în jurul orei 00:15, în zona unei biserici din comuna Vlădești.

Șeful Poliției orașului Băile Olănești, comisar-șef de poliție Verzescu Florian, aflat în misiune pentru menținerea ordinii publice și a siguranței rutiere în apropierea DN 64, a observat un autoturism care se deplasa sinuos spre mulțimea de credincioși.

Polițistul a reacționat imediat, alertând colegii prin stația de emisie-recepție, iar mașina a fost oprită în scurt timp.

Șofer sub influența alcoolului

La volan a fost identificat un bărbat de 56 de ani, din Vlădești. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Cercetări în curs

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, urmând să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Intervenția promptă a forțelor de ordine a prevenit un posibil incident grav, în condițiile în care în zonă se aflau numeroși credincioși veniți să participe la slujba de Înviere.

