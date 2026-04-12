Dan Reynolds, solistul Imagine Dragons, își împlinește visul: lansează propriul joc video

Visul din copilărie al solistului trupei Imagine Dragons, Dan Reynolds, devine realitate odată cu lansarea primului joc video creat de compania sa, „Last Flag”.

Pasiunea pentru gaming nu este una recentă. Reynolds și fratele său, Mac, erau pasionați de jocuri încă din copilărie, cu mult înainte ca trupa lor să devină un fenomen global.

De la muzică la gaming

După ani de succes în industria muzicală, cei doi au profitat de o pauză pentru a se dedica unui proiect ambițios: dezvoltarea unui joc video.

Studioul lor, Night Street Games, fondat în 2020 și format din aproximativ 30 de membri, a lucrat peste cinci ani la acest proiect.

„Nu este doar un hobby, este un vis la care muncim de mult timp”, a declarat Dan Reynolds.

Cum arată „Last Flag”

„Last Flag” este un shooter pe echipe, în care două grupuri de câte cinci jucători se confruntă online. Scopul este să îți ascunzi propriul steag și să îl capturezi pe cel al adversarului.

Conceptul este inspirat din jocurile de tip „capture the flag” pe care frații Reynolds le jucau în copilărie.

Vizual, jocul amintește de Fortnite, însă creatorii spun că diferența majoră constă în accentul pus pe strategie și obiective, nu doar pe eliminarea adversarilor.

De la hituri globale la un nou început

Cariera muzicală a lui Dan Reynolds a fost una spectaculoasă. Trupa Imagine Dragons a lansat hituri precum „Believer”, „Thunder” și „Radioactive”, devenind una dintre cele mai populare trupe pop-rock din lume.

Cu zeci de milioane de albume vândute și miliarde de ascultări online, succesul a fost uriaș – însă dorința de a crea un joc video nu a dispărut niciodată.

Un pariu într-o industrie competitivă

Industria jocurilor este extrem de competitivă, iar multe titluri similare au eșuat în ultimii ani, potrivit France 24.

Cu toate acestea, frații Reynolds cred că „Last Flag” poate ieși în evidență prin stilul său distinct și prin experiența diferită oferită jucătorilor.

„Chiar și într-o piață aglomerată, un joc bun poate face diferența”, a spus Mac Reynolds.

