Donald Trump ar pregăti grațieri în masă înainte de finalul mandatului: declarațiile care stârnesc controverse

Președintele SUA, Donald Trump, ar fi sugerat în repetate rânduri că intenționează să acorde grațieri pe scară largă unor oficiali ai administrației sale înainte de a părăsi funcția, potrivit unui raport publicat de The Wall Street Journal.

Conform surselor citate, liderul american le-ar fi spus consilierilor, într-o întâlnire recentă, că ar putea grația „toți cei care s-au apropiat la mai puțin de 60 de metri de Oval”.

Planuri pentru grațieri extinse

Potrivit acelorași surse, Trump ar fi discutat în mai multe rânduri despre posibilitatea unor grațieri în masă, inclusiv ideea organizării unei conferințe de presă dedicate acestui anunț înainte de încheierea mandatului.

Declarațiile au stârnit reacții și dezbateri, având în vedere amploarea fără precedent a unei astfel de măsuri.

Reacția Casei Albe

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a minimalizat informațiile, sugerând că afirmațiile președintelui ar fi fost interpretate greșit.

„Wall Street Journal ar trebui să învețe să accepte o glumă”, a declarat aceasta, adăugând însă că puterea președintelui de a acorda grațieri este „absolută”.

Un număr deja impresionant de grațieri

Potrivit raportului, Donald Trump ar fi acordat deja aproximativ 1.600 de grațieri în actualul mandat, ceea ce ridică întrebări despre impactul unor eventuale noi decizii similare.

Controverse și implicații

Posibilitatea unor grațieri în masă ridică semne de întrebare privind precedentul politic și juridic pe care l-ar putea crea.

Criticii avertizează că o astfel de decizie ar putea afecta percepția asupra statului de drept, în timp ce susținătorii subliniază că prerogativa prezidențială în acest domeniu este clar prevăzută de legislația americană.

