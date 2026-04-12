(VIDEO) Propaganda în era AI: videoclipurile „Lego” pro-Iran care au cucerit internetul și au stârnit îngrijorări

Videoclipurile virale realizate cu inteligență artificială, inspirate de estetica jocurilor Lego, au devenit un fenomen online global. La prima vedere par animații inofensive, însă în realitate transmit mesaje politice puternice, susțin experții.

Aceste clipuri, distribuite masiv pe rețelele sociale, prezintă scene dramatice – de la copii victime ale războiului până la lideri politici precum Donald Trump – și promovează o narațiune favorabilă Iran.

Cine se află în spatele videoclipurilor

Pentru podcastul BBC „Top Comment”, jurnaliștii au discutat cu un reprezentant al contului Explosive Media, cunoscut sub pseudonimul „Domnul Explosive”.

Inițial, acesta a susținut că operațiunea este independentă. Ulterior, a recunoscut că regimul iranian este, de fapt, un „client” al companiei sale.

Echipa ar fi formată din mai puțin de zece persoane, care aleg stilul Lego pentru că este „o limbă universală”, ușor de înțeles la nivel global.

Mesaje controversate și teorii fără dovezi

Clipurile sunt departe de a fi subtile. Într-unul dintre ele, Donald Trump apare într-un scenariu inspirat din controversatele „dosare Epstein”, iar în altul este prezentat cazul George Floyd pentru a critica sistemul american.

Experții atrag atenția că multe dintre aceste materiale conțin informații false sau neconfirmate, inclusiv teorii conspiraționiste fără dovezi credibile.

„Slopaganda” – noua armă digitală

Specialiștii în comunicare și propagandă descriu acest fenomen drept „slopaganda” – o combinație între conținut generat de inteligență artificială și propagandă.

Potrivit experților, aceste videoclipuri sunt extrem de eficiente, fiind vizionate de sute de milioane de ori și distribuite intens, inclusiv de conturi media de stat din Iran și Russia.

Războiul informațional devine global

Contextul apariției acestor clipuri este conflictul din Orientul Mijlociu, început după atacurile lansate de United States și Israel asupra Iranului.

Videoclipurile prezintă adesea scenarii exagerate sau complet fictive, inclusiv distrugerea unor infrastructuri sau capturarea unor soldați americani, deși realitatea din teren este diferită.

Impactul asupra publicului

Succesul acestor materiale este amplificat de influenceri și utilizatori care le distribuie fără a verifica informațiile. Unele videoclipuri au fost prezentate ca fiind „adevărate”, deși conțin numeroase inexactități.

Experții avertizează că inteligența artificială permite regimurilor autoritare să comunice direct cu publicul occidental, o capacitate pe care nu o aveau în trecut.

Un fenomen greu de controlat

Deși unele platforme au încercat să elimine aceste conturi, altele apar rapid în locul lor. Specialiștii consideră că ne aflăm într-o nouă eră a „diplomației digitale”, în care propaganda circulă liber, fără filtrele tradiționale ale presei.

Riscul major, spun aceștia, este creșterea confuziei și a interpretărilor greșite, care pot duce la escaladarea tensiunilor internaționale.

Citește și: Grevă de amploare la Lufthansa: piloții anunță două zile de protest care vor afecta mii de pasageri