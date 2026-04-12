Grevă de amploare la Lufthansa: piloții anunță două zile de protest care vor afecta mii de pasageri

Sindicatul piloților din cadrul Lufthansa a anunțat declanșarea unei greve de două zile, programată pentru începutul săptămânii viitoare, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu conducerea companiei.

Protestul va avea loc luni și marți și va afecta mai multe divizii ale grupului, inclusiv Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine și Eurowings.

Oprirea activității timp de aproape 48 de ore

Potrivit sindicatului Vereinigung Cockpit, greva va începe luni la ora 00:01 și se va încheia marți la ora 23:59, fiind una dintre cele mai ample acțiuni de protest din ultima perioadă.

Decizia vine după ce negocierile dintre angajați și conducere au eșuat, fără rezultate concrete.

Nemulțumiri majore ale piloților

Reprezentanții sindicatului acuză compania că nu a dat dovadă de deschidere în rezolvarea conflictelor de muncă.

Președintele sindicatului, Andreas Pinheiro, a declarat că, în ciuda faptului că piloții au evitat să intre în grevă în perioada Paștelui, „nu au existat oferte serioase și nici dorință reală de dialog din partea angajatorilor”.

Haos în trafic aerian după greve succesive

Anunțul vine la doar o zi după o altă grevă, organizată de sindicatul UFO, care a dus la întârzieri și anulări masive de zboruri.

Compania aeriană a fost nevoită să anuleze sute de curse, afectând hub-urile principale din Frankfurt și Munich, dar și aeroporturi precum Berlin, Stuttgart sau Leipzig.

Impact major asupra pasagerilor

În timpul unei greve anterioare din februarie, aproape 800 de zboruri au fost anulate, afectând aproximativ 100.000 de pasageri.

Autoritățile și compania aeriană se așteaptă la perturbări similare și în urma protestului anunțat pentru săptămâna viitoare, potrivit www.dw.com.

