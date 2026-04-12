Alegeri decisive în Ungaria: Viktor Orban riscă să piardă puterea după 16 ani

Alegătorii din Ungaria merg la urne într-un scrutin considerat crucial, care ar putea pune capăt celor 16 ani de guvernare ai premierului Viktor Orban și ar putea schimba echilibrul politic din Europa.

Principalul său rival, Peter Magyar, conduce în majoritatea sondajelor de opinie și promite o „schimbare de regim”, după ce s-a desprins de partidul de guvernământ Fidesz și a construit o mișcare de opoziție puternică.

O cursă strânsă și tensionată

În ajunul votului, Viktor Orbán a adoptat un ton sfidător, declarând că se așteaptă la o victorie surprinzătoare. În același timp, Peter Magyar a făcut apel la alegători să reziste presiunilor și să voteze pentru schimbare.

Secțiile de vot sunt deschise până la ora 19:00, iar primele rezultate sunt așteptate în cursul serii.

Sondaje favorabile opoziției

Majoritatea analizelor indică un avantaj semnificativ pentru partidul Tisa, condus de Magyar. Totuși, experții avertizează că sistemul electoral complex ar putea influența rezultatul final.

Pentru a produce schimbări majore, opoziția ar avea nevoie nu doar de o majoritate simplă, ci și de una de două treimi în parlament.

Mize internaționale uriașe

Rezultatul alegerilor ar putea avea impact asupra relațiilor Ungariei cu Uniunea Europeană, dar și asupra poziționării față de Rusia și Ucraina.

Orban este cunoscut pentru relațiile sale apropiate cu Moscova și pentru pozițiile critice la adresa Bruxelles-ului, în timp ce opoziția promite o apropiere de partenerii europeni.

Sprijin extern și controverse

Premierul ungar beneficiază de susținerea președintelui american Donald Trump, care i-a îndemnat pe alegători să îl voteze.

În același timp, guvernarea lui Orban a fost criticată de Parlamentul European, care a descris sistemul politic din Ungaria drept un „regim hibrid de autocrație electorală”.

Un sistem electoral complicat

Parlamentul Ungariei are 199 de locuri, dintre care 106 sunt alese direct, iar restul prin liste de partid. Sistemul favorizează uneori partidul câștigător, ceea ce face rezultatul dificil de anticipat.

Chiar dacă opoziția este favorită, există scenarii în care Fidesz ar putea recupera în ultimele momente, potrivit BBC.

Citește și: Cum se sărbătorește Paștele în lume: tradiții spectaculoase de la ouă roșii la obiceiuri neobișnuite