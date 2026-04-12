Cum se sărbătorește Paștele în lume: tradiții spectaculoase de la ouă roșii la obiceiuri neobișnuite

Paștele este una dintre cele mai importante sărbători la nivel mondial, îmbinând tradițiile religioase profunde cu obiceiuri locale unice. De la slujbele solemne din biserici până la mesele festive în familie și tradițiile moderne, fiecare cultură adaugă un farmec aparte acestei perioade.

Simbolurile Învierii și ale primăverii sunt prezente peste tot, însă modul în care sunt celebrate diferă semnificativ de la o țară la alta, transformând Paștele într-o experiență diversă și fascinantă în fiecare colț al lumii.

Europa de Est: credință și tradiție

În țări precum Romania și alte state din Europa de Est, accentul cade pe slujbele religioase de noapte și pe Lumina Învierii. Tradițiile includ ouăle roșii sau încondeiate și mesele bogate petrecute alături de familie.

Europa de Vest și America: iepurașul și vânătoarea de ouă

În Germania, Statele Unite ale Americii sau Franța, Paștele are și o componentă ludică. Iepurașul aduce ouă de ciocolată, iar copiii participă la vânătoarea de ouă în grădină.

În Franța, o tradiție aparte spune că clopotele bisericilor nu bat până în dimineața Paștelui.

Italia: procesiuni și deserturi simbolice

În Italia, sărbătoarea este marcată de procesiuni religioase impresionante, mai ales în Sicilia. Un element specific este desertul tradițional „Colomba”, o pâine dulce în formă de porumbel, simbol al păcii.

Norvegia: Paștele detectivilor

În Norvegia, Paștele vine cu un obicei neobișnuit: citirea sau vizionarea de romane polițiste, cunoscut sub numele de „Paaskekrim”.

Filipine: tradiții extreme

În Filipine, unele comunități duc tradițiile religioase la extrem, organizând reconstituiri dramatice ale răstignirii.

Australia: un simbol diferit

În Australia, iepurașul de Paște este adesea înlocuit de „bilby”, un animal local, pentru a atrage atenția asupra protejării mediului.

Alte obiceiuri spectaculoase

În Scandinavia, focurile mari sunt aprinse pentru a alunga spiritele rele, în timp ce în Europa Centrală se practică stropitul cu apă. În Corfu, localnicii aruncă ghivece de lut de la ferestre, într-un spectacol impresionant.

Polonia: Śmigus-Dyngus (cunoscută și sub numele de Ziua luptei cu apă)

Când vorbim despre tradiții șocante de Paște, Polonia este una dintre țările care vă vor surprinde! Imaginează-ți că te trezești Lunea Paștelui și ești stropit cu apă pentru noroc.

În Polonia, acest lucru este complet normal. Oamenii aruncă apă unii în alții pe străzi, acasă, practic oriunde. A început ca o tradiție simbolică, dar astăzi se simte mai mult ca o luptă cu apă la nivel național, despre care se crede că aduce noroc și fertilitate.

Dacă nu ești pregătit, te vei îmăia într-adevăr. Nicio excepție!

Ungaria: Tradiția stropirii

Pe de altă parte, Ungaria adoptă o abordare puțin mai delicată… sau cel puțin așa pare, potrivit www.europelanguagejobs.com.

Tradiția de acolo este ca bărbații să stropească femeile cu apă sau parfum, iar în schimb, acestea primesc ouă decorate.

Tradiția cu ouă vopsite este destul de faimoasă în majoritatea țărilor din întreaga lume, însă Ungaria o consideră un amestec între tradiție, flirt și ritual cultural.

