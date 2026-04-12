Negocierile dintre Statele Unite și Iran eșuează la Islamabad: „Nu s-a ajuns la un acord”, spune JD Vance

Discuțiile de pace dintre SUA și Iran, desfășurate la Islamabad, Pakistan, s-au încheiat fără un acord, în ciuda așteptărilor ridicate privind o posibilă detensionare a relațiilor.

Vicepreședintele american JD Vance a confirmat că negocierile nu au dus la un rezultat concret. El a acuzat Teheranul că „nu a acceptat termenii propuși” de partea americană.

Divergențe majore între părți

Potrivit lui Vance, Washingtonul așteaptă un „angajament fundamental” din partea Iranului privind renunțarea la dezvoltarea armelor nucleare, condiție esențială pentru orice acord viitor.

De cealaltă parte, Ministerul de Externe iranian a descris discuțiile drept „intensive”, dar a criticat SUA pentru ceea ce a numit „cereri excesive și solicitări ilegale”.

Corespondenții prezenți la Islamabad au relatat un sentiment general de dezamăgire după încheierea negocierilor, considerate unele dintre cele mai importante din ultimii ani.

Mesajul lui Donald Trump

În timp ce negocierile erau în desfășurare, președintele american Donald Trump a declarat că rezultatul discuțiilor „nu contează”, afirmând că SUA „vor câștiga indiferent de situație”.

Vance a precizat că a fost în contact constant cu Trump pe durata negocierilor, vorbind cu acesta de mai multe ori în decurs de mai puțin de 24 de ore.

Tensiuni regionale persistente

În paralel, situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată. Israel continuă atacurile asupra Hezbollah. Premierul Benjamin Netanyahu a declarat că își dorește un acord de pace durabil cu Libanul, subliniind însă că operațiunile împotriva Iranului „nu s-au încheiat”.

Apel la calm din partea Pakistanului

Ministrul de externe al Pakistan a transmis că este „imperativ” ca ambele părți să respecte armistițiul existent și a exprimat speranța că dialogul va continua.

Oficialii pakistanezi au subliniat că vor rămâne implicați în facilitarea negocierilor și în perioada următoare, potrivit BBC.

