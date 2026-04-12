(VIDEO) Incendiu la Mănăstirea Bistrița: pompierii intervin de urgență pentru limitarea flăcărilor

Un incendiu puternic a izbucnit în această dimineață la acoperișul unor chilii din cadrul Mănăstirii Bistrița, mobilizând un număr important de forțe de intervenție.

La fața locului au fost mobilizate:

6 autospeciale de stingere de la ISU Vâlcea,

3 de la ISU Gorj,

1 de la ISU Argeș,

o autospecială pentru intervenții la înălțime,

o autospecială de primă intervenție și comandă,

o ambulanță SAJ.

Incendiul s-a manifestat generalizat

La sosirea echipajelor operative, s-a constatat că incendiul se manifesta generalizat la acoperișul unei construcții, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați.

Pompierii au intervenit rapid pentru localizarea și lichidarea focului, acționând simultan pentru limitarea extinderii flăcărilor.

Pericol suplimentar: o butelie GPL

Intervenția a fost complicată de prezența unei butelii GPL în apropierea zonei afectate, existând risc de explozie. Salvatorii au acționat pentru protejarea acesteia și eliminarea pericolului.

În paralel, au fost constituite două echipe de căutare-salvare pentru a verifica dacă există persoane surprinse de incendiu.

Forțe suplimentare mobilizate

La intervenție s-a deplasat și prim-adjunctul inspectorului-șef al ISU Vâlcea, cu o autospecială de intervenție rapidă, pentru coordonarea operațiunilor din teren.

Intervenția este în continuare în desfășurare.

