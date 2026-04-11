Un mort și trei răniți într-un accident urmat de incendiu

O femeie și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite după ce două autoturisme s-au ciocnit sâmbătă de pe DN 59C, între Comloşu Mare şi Teremia Mare, în județul Timiș.

În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme în care se aflau patru persoane.

Un bărbat de 29 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe DN 59C dinspre Comloşu Mare spre Teremia Mare, a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 78 de ani.

În urma accidentului a izbucnit un incendiu şi au rezultat patru victime – cei doi şoferi şi câte o femeie pasager în fiecare maşină, respectiv o femeie de 25 de ani şi una de 72 de ani. Pasagera de 72 de ani a fost declarată decedată, deşi i s-au efectuat manevrele de resuscitare la faţa locului.

Niciunul dintre şoferi nu consumase alcool.

Poliţiştii timişeni au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă.

