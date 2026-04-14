Incendiu într-un bloc din Craiova

Un incendiu a izbucnit marți dimineață într-un apartament din blocul T2 situat pe str. Romul din Craiova. Nu au fost afectate apartamentele învecinate și nu au fost victime.

În urma apelului la 112, a intervenit Detașamentul 1 Craiova, cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă și un echipaj SMURD.



La sosirea forțelor la locul intervenției, incendiul se manifesta în interior, cu degajare de fum.

Din apartament au fost evacuate două persoane și un animal de companie.

Incendiul a fost lichidat.

