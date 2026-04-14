Doi răniți într-un accident între trei motociclete

Două persoane au fost rănite după ce trei motociclete au fost implicate într-un accident rutier produs, luni seară, la intrare în municipiul Deva.

„În urmă cu scurt timp, a avut loc un accident rutier la intrarea în municipiul Deva dinspre Simeria. Pentru acordarea primului ajutor medical calificat, la caz au fost direcţionate de urgenţă, o ambulanţă SMURD B2, o ambulanţă SMURD C1, cu medic şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean”, a transmis ISU Hunedoara.

Sursa citată a precizat că în accident au fost implicate trei motociclete şi trei persoane.

„Victimele au fost asistate medical la locul intervenţiei şi ulterior, două dintre acestea au fost transportate la spitalul din Deva pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate”, au transmis reprezentanţii ISU Hunedoara.

Deocamdată, poliţiştii nu au stabilit împrejurările producerii accidentului rutier.

