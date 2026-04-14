(VIDEO) Scandal la frontiera UE: acuzații șocante în Grecia privind migranții și „operațiuni mascate”

O anchetă jurnalistică internațională a BBC a stârnit controverse uriașe în Europa, după ce au apărut acuzații că în zona de frontieră Evros din Grecia ar fi fost implicați migranți recrutați pentru a împinge alți migranți înapoi peste graniță.

Potrivit materialului, ar fi vorba despre așa-numite „echipe informale”, formate din migranți, care ar fi acționat în contexte tensionate la granița UE.

Ce susține investigația

Invstigatorii susțin că au fost posibile „returnări forțate” (pushback-uri). De asemenea ei au scos la iveală:

🔹 acuzații de violență și tratamente degradante,

🔹 implicarea unor persoane recrutate din rândul migranților,

🔹 lipsa unor clarificări oficiale complete în unele cazuri,

🔹 relatări ale martorilor despre incidente violente,

Context exploziv

Frontiera Grecia–Turcia este una dintre cele mai sensibile rute migratorii din Europa. Zeci de mii de persoane încearcă anual să ajungă în UE prin această zonă.

Grecia este sub presiune constantă privind gestionarea migrației.

Autoritățile elene resping mai multe acuzații sau spun că nu au confirmări oficiale. Organizații pentru drepturile omului cer investigații independente. Jurnaliștii susțin existența unor dovezi și mărturii multiple.

