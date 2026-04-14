Gorj: Conflict între două femei de 72 de ani în Scoarța

Polițiștii din Târgu Cărbunești au fost sesizați, ieri, prin apel 112, de o femeie de 72 de ani din comuna Scoarța, sat Bobu, cu privire la un conflict cu o altă localnică.

Din verificările efectuate, a reieșit că între cele două femei de 72 de ani ar fi existat un conflict mai vechi, în urma căruia una dintre ele ar fi fost amenințată cu acte de violență.

Incidentul s-ar fi produs în zona unei livezi din punctul Hoagă.

Totodată, apelanta a reclamat că de pe proprietatea sa ar fi fost sustrași 64 de arbori de esență salcâm, suspectând-o pe cealaltă femeie.

Refuzul unui ordin de protecție

Victima a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, fiindu-i înmânată o cerere prin care se poate adresa instanței de judecată.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru amenințare și furt, urmând să stabilească împrejurările exacte ale incidentului.

