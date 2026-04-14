Gorj: Controale rutiere intense și „Speed Marathon” pe 15 aprilie

Polițiștii rutieri gorjeni desfășoară, în perioada 13–19 aprilie 2026, acțiunea europeană SPEED, parte din calendarul ROADPOL.

La data de 15 aprilie 2026, polițiștii vor participa la operațiunea Speed Marathon, în cadrul căreia verificările privind respectarea vitezei legale vor fi intensificate pe tot parcursul zilei.

Autoritățile atrag atenția că viteza excesivă sau neadaptată condițiilor de drum rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave.

Recomandările polițiștilor pentru șoferi

Polițiștii rutieri transmit următoarele recomandări:

Respectați limitele legale de viteză,

Adaptați viteza la condițiile de drum,

Conduceți preventiv,

Alegeți siguranța în trafic.

Respectarea regimului legal de viteză poate salva vieți!

