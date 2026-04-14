Furtuni devastatoare în Italia: doi morți după rafale violente de vânt

Două persoane și-au pierdut viața în Italia, în urma unor vânturi puternice care au provocat incidente grave în mai multe regiuni din sud.
Un bărbat de 38 de ani, Roberto Di Ponzio, a murit în Taranto, după ce a fost lovit de un stâlp de iluminat răsturnat de rafalele violente.
Acesta lucra cu o macara pentru întreținerea unui sistem de iluminat în apropierea unui cimitir în momentul tragediei, potrivit ANSA.
Copilă ucisă de un copac prăbușit
O fetiță de 12 ani, Alicia Amoruso, și-a pierdut viața în Bisceglie, la nord de Bari, după ce un copac doborât de vânt a căzut peste ea.
Haos în transport și măsuri de urgență
Vânturile puternice de tip sirocco au provocat perturbări majore:
- cursele cu hidroglisoare din Napoli către Ischia și Procida au fost suspendate,
- mai multe zboruri au fost deviate de la Bari către Brindisi și Fiumicino.
Autoritățile au luat măsuri
Primarii din regiunea Puglia au decis închiderea parcurilor și grădinilor publice pentru a preveni alte tragedii.
De asemenea, au fost emise alerte meteo de cod galben pentru vânt puternic în sudul Campania și în Puglia.
