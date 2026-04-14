Furtuni devastatoare în Italia: doi morți după rafale violente de vânt

Două persoane și-au pierdut viața în Italia, în urma unor vânturi puternice care au provocat incidente grave în mai multe regiuni din sud.

Un bărbat de 38 de ani, Roberto Di Ponzio, a murit în Taranto, după ce a fost lovit de un stâlp de iluminat răsturnat de rafalele violente.

Acesta lucra cu o macara pentru întreținerea unui sistem de iluminat în apropierea unui cimitir în momentul tragediei, potrivit ANSA.

Copilă ucisă de un copac prăbușit

O fetiță de 12 ani, Alicia Amoruso, și-a pierdut viața în Bisceglie, la nord de Bari, după ce un copac doborât de vânt a căzut peste ea.

Haos în transport și măsuri de urgență

Vânturile puternice de tip sirocco au provocat perturbări majore:

cursele cu hidroglisoare din Napoli către Ischia și Procida au fost suspendate,

mai multe zboruri au fost deviate de la Bari către Brindisi și Fiumicino.

Autoritățile au luat măsuri

Primarii din regiunea Puglia au decis închiderea parcurilor și grădinilor publice pentru a preveni alte tragedii.

De asemenea, au fost emise alerte meteo de cod galben pentru vânt puternic în sudul Campania și în Puglia.

