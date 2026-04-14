De ce ajungem să vorbim ca părinții noștri, deși am jurat că nu vom face așa cu propriii copii

Te-ai surprins vreodată spunând exact aceleași replici care te scoteau din minți în copilărie ori adolescență? („Când o să ai casa ta, faci ce vrei”, „Dacă nu te potolești, dau milităria jos din pod”…). Nu doar că nu ți-au plăcut, dar ai jurat că nu vei vorbi niciodată așa cu propriul copil. Și totuși, într-un moment de oboseală sau nervi, exact aceleași vorbe îți ies automat pe gură. Acest lucru nu e întâmplător și, în niciun caz, nu arată că ai eșuat ca părinte. Pur și simplu, așa funcționează creierul uman: folosește tipare deja învățate atunci când se află sub presiune, scrie Totuldespremame.

Ca adult, „porți în tine” copilul care ai fost, dar și părinții pe care i-ai avut. Iar modul în care îți educi copiii este influențat de propriile experiențe. Faptul că repeți frazele părinților este, în general, legat de tiparul familial, care se transmite, într-o oarecare măsură, de la o generație la alta, și de memoria afectivă. De cele mai multe ori, sunt automatisme. „În copilărie, petrecem mult timp ascultându-ne părinții. Regulile formulate de ei devin modele interiorizate. Chiar dacă nu ne plăceau, ele constituie reflexe înscrise în memoria noastră”, explică Antoine Gourin, psiholog, citat de parents.fr.

Cum poți evita să repeți fraze toxice?

Atunci când copilăria a fost marcată de toxicitate, cu replici care umilesc sau ironii constante, riști să dai și acest aspect mai departe. „A repeta anumite formule nu este neapărat o problemă. Cel mai important este să conștientizezi ceea ce spui și să vezi dacă chiar vrei să transmiți asta mai departe”, precizează specialistul. „Dacă vii dintr-o familie în care se țipa mult, este foarte dificil să ieși din acest tipar. Poți avea tendința să faci același lucru cu propriii copii. În acest caz, terapia este o soluție bună pentru a conștientiza și a face lucrurile diferit”, mai spune Antoine Gourin.

Ce se întâmplă, de fapt, în mintea ta când repeți replicile părinților

Teoria atașamentului, formulată de John Bowlby și aprofundată ulterior de Mary Ainsworth, explică faptul că relațiile timpurii creează așa-numitele „modele interne de lucru”, adică structuri mentale prin care interpretezi relațiile și reacționezi. Aceste modele nu rămân la nivel abstract, ci se traduc în comportamente concrete: ton, reacții, limite, moduri de a corecta sau de a consola. În condiții de stres, tiparele acestea devin dominante. Concret, în momentele în care ești obosit sau copleșit, creierul tău nu mai caută soluții noi, ci recurge la cele deja „antrenate”.

Memoria afectivă: nu repeți doar cuvinte, ci relații

Un detaliu interesant este faptul că nu sunt interiorizate doar replicile, ci întregul context emoțional în care au fost rostite. Tonul, tensiunea, sentimentul de neputință sau de control, toate acestea sunt stocate împreună.

Conceptul de memorie emoțională, popularizat de Daniel Goleman și susținut de cercetările din neuroștiințe, arată că reacțiile sunt declanșate nu doar de situația prezentă, ci și de emoțiile asociate unor experiențe similare din trecut. Cu alte cuvinte, atunci când copilul refuză să coopereze, nu reacționezi doar la acel refuz, ci și la tot ce a însemnat pentru tine, în trecut, ideea de „neascultare”. Aceasta este explicația pentru momentele în care simți că reacția ta este disproporționată: nu este vorba doar despre prezent, ci despre un cumul de experiențe activate simultan.

Impactul replicilor asupra copilului

Când îi spui copilului, chiar și aparent în glumă, că „nu e în stare”, că „iar a greșit”, că „fiul sau fiica vecinei are note mai mari și o să ajungă departe” sau îl ironizezi constant, mesajul nu rămâne la nivel de comportament, ci coboară mai adânc, în zona identității. Cercetările din zona dezvoltării emoționale arată că aceste mesaje devin parte din felul în care copilul se vede pe sine, influențând în timp încrederea, curajul de a încerca lucruri noi și chiar modul în care se poartă în relații cu alții.

Ce poți schimba concret

Schimbarea reală începe în momentul în care tratezi aceste replici ca pe niște reflexe care trebuie rescrise, nu doar evitate.

Primul pas nu este să vorbești mai frumos, ci să observi momentul exact în care apare impulsul de a spune ceea ce nu vrei, de fapt, să spui. Asta înseamnă să devii atent la semnalele interne: tensiune, grabă, iritare.

Al doilea pas presupune să ai alternative concrete, nu intenții generale. Dacă știi că ai tendința să spui „pentru tine fac asta/ pentru tine mă sacrific", ai nevoie de o formulare pregătită, care să transmită aceeași limită, fără presiune emoțională („este o regulă care te ajută pe tine"). Fără acest înlocuitor, creierul va reveni la varianta veche.

Al treilea pas ține de reglarea emoțională. Nu poți schimba limbajul dacă nu schimbi starea din care vorbești. Aici intervin tehnici precum pauza scurtă înainte de a vorbi, respirația conștientă, distanțarea fizică de situație- care reduc activarea automată.

Capcana în care intră mulți părinți: „Eu nu voi fi ca ai mei”

Pare o promisiune sănătoasă, dar, în realitate, este una dintre cele mai periculoase direcții dacă este dusă la extrem. Când încerci să te delimitezi total de modelul parental, riști să creezi un dezechilibru opus. Dacă ai crescut într-un mediu rigid, există tendința să eviți orice limită, din teama de a nu răni. Dacă ai avut parte de critică, poți ajunge să eviți orice corectare, confundând validarea cu lipsa limitelor.

Literatura de specialitate arată că echilibrul nu vine din respingerea completă a modelului parental, ci din filtrarea lui conștientă: păstrezi ceea ce a funcționat și elimini ceea ce a făcut rău. Orice altă variantă este o reacție, nu o alegere. Dacă observi că aceleași tipare se repetă constant (ridicarea tonului, ironia, amenințările) și nu reușești să le schimbi, problema nu ține de lipsă de voință, ci de profunzimea mecanismelor implicate.

Concluzionând, nu devii copia părinților tăi doar pentru că îți scapă din când în când o replică a lor pe care o urai în copilărie ori adolescență, dar nici nu poți ignora faptul că o parte din educația primită de la ei se reflectă în care reacționezi. Diferența reală nu stă în perfecțiune, ci în capacitatea de a observa, de a înțelege și de a alege altceva, chiar și într-un moment în care totul în tine te împinge să repeți același tipar.

