Peste jumătate dintre elevii din Dolj au promovat simularea Bacalaureatului

Inspectoratul Școlar Județean Dolj a anunțat rezultatele simulării examenului național de Bacalaureat, desfășurată în perioada 23-25 martie 2026, pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a seral/frecvență redusă.

La nivelul județului Dolj, procentul de promovare a fost de 56,64%.

Pentru a fi declarat promovat, un elev trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și cel puțin media 6.

Cele mai bune rezultate, la Limba română și proba la alegere

La proba de Limba și literatura română, 77,25% dintre elevi au obținut note peste 5.

Trei elevi au obținut nota 10 la această probă, de la:

Colegiul Național „Carol I” Craiova;

Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova;

Colegiul Național „Elena Cuza” Craiova.

La proba obligatorie a profilului, 66% dintre candidați au obținut note de cel puțin 5, iar 20 de elevi au luat nota 10.

În cazul probei la alegere a profilului și specializării, 74,74% dintre elevi au obținut note peste 5, iar 26 dintre ei au luat nota maximă.

Cea mai mare medie: 9,91

Cea mai mare medie din județ, 9,91, a fost obținută de o elevă de la Colegiul Național „Carol I” Craiova.

Aceasta a obținut:

10 la Limba și literatura română;

9,80 la Matematică;

9,95 la Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană.

Topul liceelor din Dolj după procentul de promovare

Cele mai bune rezultate la simularea Bacalaureatului au fost înregistrate de următoarele unități de învățământ:

Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova – 92,59%; Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan” Craiova – 90,87%; Colegiul Național „Carol I” Craiova – 89,32%; Colegiul Național „Elena Cuza” Craiova – 88,97%; Liceul Teoretic „Independența” Calafat – 86,21%.

Notele nu se afișează și nu se contestă

Rezultatele obținute la simulare nu sunt publicate și nu pot fi contestate.

Acestea sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, în cadrul unor discuții cu elevii, părinții și profesorii, pentru stabilirea măsurilor necesare îmbunătățirii performanțelor școlare.

De asemenea, notele nu se trec în catalog decât dacă elevul sau părintele solicită acest lucru în scris.

