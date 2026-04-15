(VIDEO) Tânăr din Gorj, reținut după ce ar fi spart un magazin din Craiova și ar fi furat telefoane și bani

Polițiștii Secției 1 Craiova au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 22 de ani, din comuna Țânțăreni, județul Gorj, cercetat pentru furt calificat.

Ancheta a început după ce, pe 7 aprilie. Un bărbat de 40 de ani din Craiova a sesizat că, în noaptea de 6 spre 7 aprilie, persoane necunoscute au pătruns într-o societate comercială prin spargerea unui geam.

Din interior au fost furate telefoane mobile, accesorii și bani.

Valoarea prejudiciului a fost estimată la aproximativ 13.000 de lei.

Suspectul a fost identificat cu ajutorul polițiștilor din Gorj

În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au identificat un tânăr de 22 de ani, din județul Gorj, bănuit că ar fi comis furtul.

Pe numele acestuia a fost emis un mandat de aducere, pus în executare cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.

Ulterior, tânărul a fost preluat de o escortă formată din polițiști ai Secției 1 Craiova.

Reținut pentru 24 de ore

Sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Dolj.

În cursul zilei de astăzi, tânărul urmează să fie prezentat procurorilor pentru dispunerea unei măsuri preventive.

Citește și: Alertă aeriană în Tulcea după atacuri rusești în apropierea graniței cu România