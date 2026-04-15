Alertă aeriană în Tulcea după atacuri rusești în apropierea graniței cu România

Forțele Federației Ruse au atacat, azi, în repetate rânduri obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Ca urmare a evoluției unor drone în apropierea spațiului aerian românesc, autoritățile au instituit măsuri de alertare pentru populația din nordul județului.

Primul mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 02:37

Potrivit MApN, o grupare de drone a fost detectată în apropierea spațiului aerian al României, pe direcția Vâlcove.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar la ora 02:37 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.

În paralel, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat din Baza 86 Aeriană Fetești, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziții de tragere.

Un nou grup de drone, detectat câteva ore mai târziu

La câteva ore după primul incident, autoritățile au detectat un alt grup de drone care evolua către Ismail.

În aceste condiții, la ora 05:08 a fost transmis un nou mesaj RO-Alert.

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au precizat că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României.

Starea de alertă aeriană a încetat la ora 05:42.

MApN menține măsurile de supraveghere

Forțele Ministerului Apărării Naționale continuă măsurile de monitorizare și coordonare în zona de graniță, pentru protejarea populației și a teritoriului național.

Autoritățile urmăresc permanent situația din apropierea frontierei cu Ucraina, în contextul atacurilor repetate ale Federației Ruse asupra infrastructurii civile din regiune.

