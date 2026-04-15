Tânăr de 18 ani din Craiova, arestat după ce a fost prins la volan fără permis

Un tânăr de 18 ani, din Craiova, a fost reținut de polițiști și ulterior arestat preventiv, după ce a fost prins conducând fără permis.

Polițiștii din cadrul Secției 2 Craiova l-au depistat pe 11 aprilie, în timp ce conducea un autoturism pe Aleea 2 Bechet.

Oamenii legii au stabilit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, tânărul a fost reținut pe 14 aprilie pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Arest preventiv pentru 30 de zile

În cursul aceleiași zile, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Craiova a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a tânărului pentru 30 de zile.

Cercetările continuă în acest caz sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis.

Citește și: Controale în zona Aeroportului Craiova. Polițiștii au dat amenzi și au retras certificate de înmatriculare