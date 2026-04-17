(VIDEO) Furt la o firmă din Craiova: bărbat reținut după ce a forțat ușa și a furat bani și alimente

Polițiști din cadrul Secției 4 Craiova au reținut un bărbat de 35 de ani, suspectat de comiterea infracțiunii de furt calificat în formă continuată.

Faptele ar fi avut loc în perioada 10–12 aprilie 2026.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi pătruns într-o societate comercială după ce a forțat o ușă de termopan.

Din interior, acesta ar fi sustras produse alimentare și bani, prejudiciul total fiind estimat la 3.250 de lei.

Dus la audieri și reținut

În cursul zilei de ieri, suspectul a fost condus la audieri, iar în urma probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, a fost reținut pentru 24 de ore.

Bărbatul a fost introdus în arestul IPJ Dolj. Astăzi urmează să fie prezentat procurorilor cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

