FRF a modificat regulamentul Cupei României! Ce avantaj va avea Universitatea Craiova

Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a modificat regulamentul de desfășurare al Cupei României astfel încât fiecare echipă să poată juca cel puțin un meci pe teren propriu în faza grupelor, a anunțat, joi, președintele FRF, Răzvan Burleanu.

Astfel, începând cu următorul sezon, pentru a asigura fiecărei echipe participante în faza grupelor cel puțin un joc disputat pe teren propriu, programul meciurilor va fi stabilit conform noilor modificări ale articolului 30 din ROAF. Noutatea constă în faptul că meciurile echipelor din Urna 1 și Urna 2 vor fi unul acasă și unul în deplasare atunci când joacă între ele.

De asemenea, din sezonul viitor ordinea etapelor va fi stabilită pentru fiecare grupă în parte, astfel încât în fiecare rundă să se dispute cel puțin un meci între două echipe din Urna 1.

Ediția următoare a Cupei României va debuta pe 8 iulie 2026, cu prima etapă a grupelor din faza regională și se va încheia cu finala programată pe 12 mai 2027.

Programul fazei naționale va fi următorul: turul I – 29 iulie 2026, turul II – 5 august 2026, turul III – 12 august 2026, play-off – 19 august 2026, faza grupelor, etapa 1 – 2 septembrie 2026, faza grupelor, etapa 2 – 28 octombrie 2026, faza grupelor, etapa 3 – 2 decembrie 2026, sferturi de finală – 3 martie 2027, semifinale – 21 aprilie 2027, finala – 12 mai 2027.

Tot joi, Comitetul Executiv a stabilit și calendarul competițional al Superligii, ediția 2026-2027. Astfel, prima etapă din viitorul sezon este programată în weekendul 11-12 iulie, urmând a se intra în pauza de iarnă odată cu ultimul meci din etapa 21, programată în 19-20 decembrie 2026.

Superliga se va relua în 16-17 ianuarie 2027, iar play-off-ul și play-out-ul vor începe în 20-21 martie 2027. Etapa a 10-a din play-off se va juca în 29-30 mai 2027.

Supercupa României, ediția 2026, urmează să se dispute în săptămâna premergătoare startului noului sezon din Superliga, pe terenul campioanei, mai exact pe 4 iulie.

