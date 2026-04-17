(VIDEO) Tăieri ilegale de lemne în Roșia de Amaradia

Polițiști din Novaci au depistat, pe 15 aprilie, mai mulți arbori tăiați ilegal într-o zonă forestieră din punctul UP Amaradia, pe raza comunei Roșia de Amaradia.

Arborii, de diferite dimensiuni și esențe, nu prezentau marcă silvică, iar o parte dintre aceștia ar fi fost deja sustrași.

Cantitate semnificativă de material lemnos

În urma inventarierii și cubării cioatelor, realizate împreună cu reprezentanți ai Ocolului Silvic Hurezani, a rezultat un volum total de 156 de metri cubi de material lemnos.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru tăiere și sustragere fără drept de arbori, iar polițiștii continuă cercetările, potrivit IPJ Gorj.

În urma investigațiilor, au fost identificați trei bărbați de 19, 46 și 64 de ani, din Roșia de Amaradia, bănuiți de implicare în activitatea ilegală.

