(VIDEO) Dolj: Tânărul reținut a avut un conflict spontan în apropierea unui magazin

Polițiști din Coșoveni au fost sesizați pe 14 aprilie, de un bărbat de 50 de ani din Rojiște, cu privire la o agresiune fizică.

Incidentul ar fi avut loc în fața unui magazin alimentar din localitate. În urma unui conflict spontan, bărbatul ar fi fost lovit cu pumnii în zona feței de un tânăr de 25 de ani, tot din Rojiște.

Persoanei vătămate i-a fost adus la cunoștință dreptul de a solicita un ordin de protecție provizoriu, însă aceasta a refuzat.

Reținere pentru 24 de ore

În urma administrării probatoriului, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj. Bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

