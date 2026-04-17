Călin Georgescu vrea un guvern de „reconciliere națională” format din PSD, AUR și PNL: Este nevoie ca toată lumea să își dea mâna pentru un deziderat comun

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a declarat joi seară, 16 aprilie, într-o intervenție la Realitatea Plus, că susține formarea unui guvern de „reconciliere națională” alcătuit din principalele trei partide politice, pe care le consideră reprezentative.

Potrivit lui Georgescu, România traversează o perioadă complicată, în care disputele dintre partide nu mai pot reprezenta o prioritate. „România, aflată într-o situație economică foarte grea, are nevoie în cel mai scurt timp de un guvern de reconciliere națională. Asta înseamnă că partidele, cel puțin primele trei, pe care poporul român le-a votat, indiferent de ce se întâmplă astăzi. Este nevoie ca toată lumea să își dea mâna pentru un deziderat comun”, a declarat acesta.

Fostul candidat inculpat în două dosare penale a insistat că actualul context internațional amplifică riscurile și reduce spațiul pentru conflicte interne. „Aceste trei partide, în ordinea aleasă de popor, pot contribui la refacerea țării într-un moment de mare criză. Ar trebui să lăsăm mai moale judecățile despre trădări sau trecut. Intrăm toți într-un tăvălug internațional care nu este doar vina politicii de aici. Este un moment foarte critic — nu critic, ci foarte critic. Vor dispărea țări și popoare dacă nu suntem atenți. Trebuie să privim viitorul ancorați în diplomație”.

În același registru, Georgescu a avertizat că „nu este momentul să mai judecăm ce a fost”.

Alianța la care visează Călin Georgescu

În mod concret, propunerea sa vizează o alianță între Partidul Social Democrat (PSD), Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și Partidul Național Liberal (PNL), formațiuni pe care le consideră cele mai reprezentative în urma votului popular. El a argumentat că fiecare dintre aceste partide are un rol de jucat în reconstrucția economică și morală a țării.

„România, aflată într-o situație economică foarte grea, are nevoie în cel mai scurt timp de un Guvern de Reconciliere Națională. Înseamnă că primele trei partide pe care poporul român le-a votat masiv trebuie să refacă România economic și moral. Nu judec pe nimeni. Luându-le metodic: PSD este cel mai mare; fiecare a făcut câte puțin bine, primarii lor sunt botezați ortodocși, iar în balanța lui Dumnezeu atârnă și acest „puțin bine”. Apoi, Partidul AUR: este un partid tânăr, n-a fost la putere, nu putem confuza lumea spunând că n-a făcut bine. George Simion s-a luptat pentru suveranism, iar acest lucru trebuie apreciat. Al treilea este PNL”, a spus el.

Pe fondul disputelor din actuala coaliție, fostul candidat pro-rus a indicat și cauza principală a fracturilor politice. „Partidele de acest gen se rup pentru că nu au o soluție economică. Fisura dintre PNL și PSD vine din zona economică: lumea o duce rău pentru că economia nu funcționează”, a mai spus Georgescu.

În aceeași linie, acesta a reiterat importanța respectării voinței populare în momente de cumpănă: „Din punctul meu de vedere, într-o situație de criză, este obligatoriu să se ia în calcul votul suveran al poporului român. Asta hotărăște poporul, asta trebuie să fie — nu altceva, cum se întâmplă astăzi”.

