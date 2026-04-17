Bărbat, prins beat la volan de trei ori în 48 ore

Știri de ultima orăActualitateBărbat, prins beat la volan de trei ori în 48 ore

De Daniela Moise

Un bărbat, de 45 de ani, din Popești-Leordeni, a fost prins băut la volan de trei ori în mai puțin de 48 de ore. De fiecare dată aparatul etilotest a indicat o valoare mai mare de alcool în aerul expirat, semn că bărbatul a continuat să bea până când a fost reținut de polițiști.

Bărbatul a fost oprit prima dată după ce polițiștii au observat un comportament suspect în trafic.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare peste limita legală, motiv pentru care agenții i-au aplicat amendă și i-au suspendat permisul de conducere, măsură standard în astfel de situații. Deși sancțiunea ar fi trebuit să-l țină departe de volan, șoferul nu a respectat interdicția.

La scurt timp după prima oprire, același bărbat a fost surprins din nou conducând, tot sub influența alcoolului, dar și fără permis. Polițiști i-au întocmit dosar penal, având în vedere atât recidiva rapidă, cât și ignorarea flagrantă a măsurilor dispuse anterior.

Cea de-a treia oprire a avut loc la mai puțin de 48 de ore de la prima oprire. Testarea a confirmat din nou prezența alcoolului în aerul expirat, iar comportamentul repetitiv și periculos al șoferului a determinat autoritățile să treacă la măsuri mai ferme. Bărbatul a fost reținut și ulterior plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS