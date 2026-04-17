Bărbat, prins beat la volan de trei ori în 48 ore

Un bărbat, de 45 de ani, din Popești-Leordeni, a fost prins băut la volan de trei ori în mai puțin de 48 de ore. De fiecare dată aparatul etilotest a indicat o valoare mai mare de alcool în aerul expirat, semn că bărbatul a continuat să bea până când a fost reținut de polițiști.

Bărbatul a fost oprit prima dată după ce polițiștii au observat un comportament suspect în trafic.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare peste limita legală, motiv pentru care agenții i-au aplicat amendă și i-au suspendat permisul de conducere, măsură standard în astfel de situații. Deși sancțiunea ar fi trebuit să-l țină departe de volan, șoferul nu a respectat interdicția.

La scurt timp după prima oprire, același bărbat a fost surprins din nou conducând, tot sub influența alcoolului, dar și fără permis. Polițiști i-au întocmit dosar penal, având în vedere atât recidiva rapidă, cât și ignorarea flagrantă a măsurilor dispuse anterior.

Cea de-a treia oprire a avut loc la mai puțin de 48 de ore de la prima oprire. Testarea a confirmat din nou prezența alcoolului în aerul expirat, iar comportamentul repetitiv și periculos al șoferului a determinat autoritățile să treacă la măsuri mai ferme. Bărbatul a fost reținut și ulterior plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Citește şi: Călin Georgescu vrea un guvern de „reconciliere națională” format din PSD, AUR și PNL: Este nevoie ca toată lumea să își dea mâna pentru un deziderat comun