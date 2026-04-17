Incendiu la un service auto. Un bărbat a suferit arsuri pe 80% din corp

Un bărbat a suferit arsuri pe 80% din corp, după ce un service auto din comuna gălățeană Șendreni a luat foc, joi seară, de la scânteile unui flex.

În urma incendiului au rezultat trei victime. Proprietarul service-ului, cu arsuri pe 80% din corp, şi soţia lui, intoxicată cu fum, au fost transportați la spital. O a treia persoană, care a ajutat la stingerea incendiului, a suferit un traumatism la un umăr, dar a refuzat transportul şi îngrijiri medicale.

Au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere, o autoscară mecanică, o autospecială de descarcerare, precum și un echipaj medical SMURD tip C, din cadrul Detașamentului de Pompieri Galați. La fața locului salvatorii au descoperit o victimă cu arsuri pe 80% din suprafața corpului.

Având în vedere evoluția incendiului, forțele de intervenție au fost suplimentate cu încă două autospeciale de stingere, o cisternă și un echipaj medical SMURD tip B, din cadrul Detașamentului de Pompieri Galați și Secției de Pompieri Galați.

„Cauza probabilă a incendiului o reprezintă utilizarea necorespunzătoare a unui echipament de tăiere (flex), în urma căreia scânteile rezultate au intrat în contact cu materiale inflamabile existente în zonă, pe fondul nerespectării normelor de prevenire și stingere a incendiilor”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați.

