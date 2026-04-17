AEK Atena, eliminată din sferturile Conference League! Andrei Rațiu va juca în semifinale

Răzvan Marin a marcat un gol pentru AEK Atena, care a învins-o pe Rayo Vallecano cu scorul de 3-1, joi seara, pe teren propriu, în manșa a doua a sferturilor de finală ale Conference League la fotbal, dar madrilenii s-au calificat în semifinale.

Rayo a câștigat cu 3-0 în prima manșă, iar golul lui Isi Palazon (60) a dus-o în premieră în semifinalele unei cupe europene. Angolezul Zini a reușit o dublă pentru AEK (13, 51), celălalt gol al grecilor fiind înscris de Răzvan Marin (36 – penalty), după un fault în careu comis de românul Andrei Rațiu (integralist la Rayo) asupra lui Koita. Și Marin a jucat tot meciul la gazde.

În penultimul act, Rayo o va înfrunta pe RC Strasbourg, care a surclasat-o pe Mainz cu 4-0. Sebastian Nanasi (26), Abdoul Ouattara (35), Julio Enciso (69) și Emmanuel Emegha (74) au marcat golurile alsacienilor, care au ratat și un penalty, prin Emegha (66). Mainz câștigase prima manșă cu 2-0.

Șahtior și Crystal Palace, adversare în semifinală

Șahtior Donețk s-a calificat în semifinale după 2-2 cu AZ Alkmaar, în deplasare. Ucrainenii, care au câștigat în tur cu 3-0, au deschis scorul prin Alisson Santana (58), gazdele au punctat prin Isak Jensen (73) și Matej Sin (80), oaspeții închizând tabela prin alt brazilian, Luca Meirelles (83).

Fiorentina, dublă finalistă a competiției, a reușit o victorie de palmares cu Crystal Palace, scor 2-1. Londonezii au marcat primii, prin senegalezii Ismaila Sarr (17), echipa viola obținând victoria grație golurilor înscrise de Albert Gudmundsson (30 – penalty) și Cher Ndour (53). Crystal Palace a câștigat prima manșă la scor de forfait, 3-0.

