Reset financiar pentru IMM-uri: soluția de refinanțare susținută de FNGCIMM 

Beneficiarii programelor guvernamentale IMM Invest Plus și IMM Plus, reglementate prin OUG nr. 99/2022 și OUG nr. 18/2024, pot accesa un mecanism de refinanțare care le va permite optimizarea finanțărilor primite, prin reducerea costurilor și restructurarea termenelor de rambursare.

Într-un mediu financiar caracterizat de presiuni asupra lichidității și costuri ridicate ale finanțării, refinanțarea creditelor devine un instrument esențial pentru companiile mici și mijlocii care urmăresc stabilitate și eficiență operațională. Noul produs de garantare lansat de FNGCIMM va permite refinanțarea creditelor pentru capital de lucru, acordate prin IMM Invest Plus și IMM Plus pentru a oferi companiilor posibilitatea să-și restructureze expunerea financiară fără a genera presiuni suplimentare asupra cash flow-ului.

Astfel, avantajele acestui mecanism de refinanțare generează beneficii directe pentru IMM-uri, precum reducerea costului total al finanțării, îmbunătățirea fluxului de numerar, creșterea predictibilității financiare, eliberarea propriilor garanții pentru alte finanțări.

Prin implicarea FNGCIMM, riscul de credit este distribuit între bancă și garant, facilitând accesul IMM-ului la condiții mai competitive:

Valoarea refinanțării: maximum 5.000.000 lei (sold la 31.12.2025)

Grad de garantare: până la 80% din finanțare (max. 4.000.000 lei)

Durata garanției: maximum 36 luni

Structură de rambursare: rate lunare, cu amortizare în ultimele 24 luni

Costul garanției: între 1,7% și 2,65% anual, ajustat în funcție de ratingul intern

Garanțiile vor fi acordate exclusiv pentru capital de lucru în vederea optimizării finanțărilor existente.

Noul produs de garantare stabilesște un echilibru între accesibilitate și prudență, astfel pentru finanțări sub 500.000 lei, mecanismul de acordare este unul simplificat, bazat pe ipotecă asupra conturilor, în timp ce pentru finanțări peste acest prag, sunt necesare de garanții reale din partea beneficiarului, de minimum 20%..Garanțiile beneficiarului pot consta în depozite colaterale, echipamente, stocuri și ipoteci imobiliare (rang I–III).

Eligibilitatea are la bază filtrarea riguroasă în vederea menținerii unor portofolii sănătoase, consolidării disciplinei financiare și a diminuării riscului sistemic. Acest cadru poziționează produsul nu ca un instrument de salvare, ci ca unul de consolidare pentru IMM-uri funcționale.

Astfel, accesul la refinanțare este condiționat de următoarele criterii, care definesc o companie viabilă din punct de vedere economic:

Nu înregistrează întârzieri semnificative la plată în ultimele 6 luni;

Nu înregistrează incidente majore de plată sau restricții bancare;

Nu se află în procedură de insolvență sau executare;

Are capitaluri proprii pozitive și situații financiare conforme;

Nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu instituțiile financiare, Ministerul Finanțelor sau FNGCIMM.

Până în prezent, FNGCIMM a semnat convenții de colaborare cu: Libra Internet Bank, Patria Bank și Techventures Bank, urmând să se alăture și alte instituții financiare care se află în diverse faze de analiză și avizare.

Apel către antreprenori și sectorul bancar: valorificarea unui instrument de optimizare financiară

Pentru antreprenori, mesajul este clar: refinanțarea nu trebuie amânată. Într-un context de dobânzi încă volatile, optimizarea costurilor financiare devine un avantaj competitiv imediat.

Pentru sectorul bancar, oportunitatea este de a integra rapid acest instrument în oferta curentă, ca soluție de retenție și consolidare a portofoliilor existente.

Adopția accelerată a acestui produs poate genera un efect de multiplicare în economie: IMM-uri mai stabile, risc mai bine gestionat și o relație bancă–client orientată spre sustenabilitate.

În actualul context economic, refinanțarea nu mai este o reacție la dificultate, ci o decizie strategică. Produsul propus de FNGCIMM transformă acest proces într-un instrument structurat de management al costurilor și riscurilor, adaptat nevoilor reale ale IMM-urilor.

Pentru companiile care au utilizat finanțări în cadrul programelor recente, această soluție oferă oportunitatea de a trece de la supraviețuire la optimizare – un pas esențial pentru sustenabilitate pe termen mediu și lung.