Armistițiul impus de Donald Trump în Liban ia prin surprindere Israelul

Anunțul privind încetarea focului dintre Israel și Liban a fost umbrit de noi atacuri. În nordul Israelului, inclusiv în Nahariya, sirenele au răsunat de trei ori, iar sistemele de apărare aeriană au interceptat rachete lansate din Liban.

Cel puțin trei persoane au fost rănite de șrapnel, două dintre ele fiind în stare gravă, chiar înainte ca armistițiul să intre în vigoare, potrivit BBC.

Decizia care a luat prin surprindere conducerea israeliană

Armistițiul negociat de Donald Trump pare să fi surprins inclusiv conducerea de la Tel Aviv. Premierul Benjamin Netanyahu ar fi convocat cabinetul de securitate cu doar câteva minute înainte de anunț, iar miniștrii nu au avut posibilitatea de a vota decizia.

Nemulțumiri în rândul populației și al oficialilor

Pe fondul tensiunilor, mulți israelieni își exprimă frustrarea față de decizie. Localnicii din nord acuză guvernul că repetă greșelile trecutului, acceptând un armistițiu care nu rezolvă conflictul cu Hezbollah.

Fostul șef de stat major, Gadi Eisenkot, a criticat dur situația, afirmând că armistițiile sunt „impuse” și că Israelul nu reușește să transforme succesele militare în câștiguri diplomatice.

Israelul nu se retrage din Liban

Deși a prezentat acordul ca pe o oportunitate de pace, Benjamin Netanyahu a subliniat că Israelul nu acceptă condițiile cerute de Hezbollah, inclusiv retragerea trupelor.

Forțele israeliene vor rămâne în sudul Libanului, într-o zonă de securitate extinsă, menținând presiunea militară.

Presiuni internaționale și jocuri geopolitice

Armistițiul vine pe fondul negocierilor tensionate dintre SUA și Iran, care susține Hezbollah.

Donald Trump a declarat că încearcă să creeze „un spațiu de respirație” între Israel și Liban, însă mulți israelieni consideră că interesele Washingtonului nu coincid întotdeauna cu cele ale statului lor.

Opinie publică împotriva armistițiului

Sondajele arată că majoritatea israelienilor susțin continuarea operațiunilor militare împotriva Hezbollah și se opun unui nou armistițiu temporar.

Pentru locuitorii din nord, acordurile diplomatice nu aduc siguranță, ci doar o pauză între atacuri.

