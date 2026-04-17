Semifinale inedite în Europa League! Anglia va avea sigur o echipă în marea finală

Sporting Braga o va înfrunta pe Freiburg, iar Nottingham Forest o va întâlni pe Aston Villa în semifinalele Europa League, după meciurile desfășurate joi seara, în manșa secundă a sferturilor de finală.

Braga a reușit cea mai spectaculoasă calificare dintre cele patru semifinaliste, câștigând cu 4-2 la Sevilla, după ce a fost condusă de Betis cu 2-0. După 1-1 în Portugalia, andaluzii aveau 2-0 după o jumătate de oră, prin golurile înscrise de Antony (13) și Abde Ezzalzouli (24). Spaniolul Pau Victor (38) a redus din diferență pentru lusitani, care au reușit o repriză secundă de excepție, cu trei goluri, marcate de Victor Carvalho (49), Ricardo Horta (53 – penalty) și Jean-Baptiste Gorby (74).

Freiburg a dispus de Celta cu 3-1, la Vigo, după 3-0 în prima manșă. Igor Matanovic (33) și Yuito Suzuki (39, 50) au marcat în poarta apărată de românul Ionuț Radu, în timp ce golul de onoare al galicienilor a fost semnat de Williot Swedberg (90+1).

Duel englezesc în semifinale

Aston Villa a surclasat-o pe Bologna cu 4-0, după ce o învinsese și în tur, cu 3-1. Ollie Watkins (16), Emiliano Buendia (26), Morgan Rogers (39) și Ezri Konsa (89) au înscris pentru echipa engleză, iar Rogers a ratat un penalty.

Nottingham Forest a învins-o la limită pe FC Porto, cu 1-0, după 1-1 în tur. Morgan Gibbs-White a marcat golul ”pădurarilor” (12), al căror succes a fost facilitat de eliminarea lui Jan Bednarek (8). Chiar și în aceste condiții, ”dragonii” au avut două bare, prin William Gomes și Varela.

Programul semifinalelor (30 aprilie/1 mai – 7/8 mai)

Braga – Freiburg

Nottingham Forest – Aston Villa

Finala va avea loc pe Beșiktaș Park din Istanbul, în data de 20 mai.

