Sorin Grindeanu a discutat cu președintele Nicușor Dan, la Cotroceni

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a mers și el la Cotroceni pentru a discuta cu șeful statului, înainte ca formațiunea să decidă dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan, potrivit surselor Digi24.ro.

O discuție cu președintele a avut și premierul, miercuri. Discuția dintre Sorin Grindeanu și președinte a avut loc joi, înainte ca liderul PSD să plece spre Maramureș, acolo unde va avea ultimele întâlniri cu membrii partidului, în pregătirea consultării de luni, când se va decide soarta guvernării.

Şi Ilie Bolojan a mers la Cotroceni, pentru discuții cu șeful statului

Cu o zi înainte, și Ilie Bolojan a mers la Cotroceni, pentru discuții cu șeful statului, care au durat aproximativ două ore. Potrivit informațiilor Digi24, Nicușor Dan a dorit să se întâlnească cu fiecare lider politic al Coaliției de guvernare înainte de ședința de luni, 20 aprilie, când social-democrații vor decide dacă îi retrag sprijinul lui Ilie Bolojan și dacă ies de la guvernare.

