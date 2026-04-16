Noi detalii despre jaful tezaurului românesc de la muzeul din Olanda. Hoții care au furat coiful de aur de la Coțofenești ar fi încercat să fure și un al doilea coif. Potrivit jurnaliștilor olandezi, hoții au încercat să spargă și vitrina în care era expus acesta. Astăzi continuă procesul jafului, cu un nou termen de judecată la tribunalul din Assen.

Anchetatorii spun acum că hoții avea un plan mult mai amplu decât se credea inițial. Aceștia nu au vizat doar celebrul coif de aur de la Coțofenești, considerat, de altfel, piesa de rezistență a expoziției, ci ar fi încercat să fure și un al doilea coif, extrem de valoros. Este vorba despre cel de la Cucuteni-Băiceni, asigurat pentru aproximativ 3,2 milioane de euro, conform digi24.ro.

Potrivit informațiilor din această anchetă, vitrina în care era expus acest coif ar fi fost lovită de mai multe ori, însă a rezistat. Astfel, obiectul nu a fost furat, deși vitrina a fost serios avariată.

Hoții au reușit să acționeze extrem de rapid

În schimb, hoții au reușit să acționeze extrem de rapid: în mai puțin de un minut, au spart alte vitrine și au fugit cu coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice din aur. O parte dintre bunurile furate au fost recuperate după ce procurorii olandezi au încheiat un acord cu doi dintre cei trei suspecți.

Pentru aceștia doi au fost cerute pedepse de 3 ani și opt luni de închisoare, în timp ce al treilea suspect, care nu a colaborat cu anchetatorii, riscă o pedeapsă mai mare.