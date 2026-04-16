Oana Gheorghiu a prezentat bilanţul privind reforma companiilor de stat

Oana Gheorghiu a prezentat un bilanț privind reforma companiilor de stat. Reforma companiilor de stat înseamnă ca statul român să înceapă să se comporte ca un proprietar responsabil, a declarat, joi, viceprim-ministrul Oana Gheorghiu.

„Această reformă a companiilor de stat este un subiect despre care s-a vorbit mult în ultimii ani, dar pentru care s-a făcut foarte puțin sau aproape nimic. Realitatea faptică este că avem în România peste 1.500 de companii de stat. Multe dintre ele înregistrează pierderi istorice de aproximativ 14 miliarde de lei. Cred că sunt 3, 4, 5 spitale regionale pe care le-am fi putut construi de acești bani.

A sosit momentul să punem capăt risipei și ineficienței, să luăm măsurile necesare în beneficiul României și al românilor, nu în beneficiul băieților deștepți. Reforma companiilor de stat înseamnă, în esență, ca statul român să înceapă să se comporte ca un proprietar responsabil“, a afirmat Oana Gheorghiu într-o conferință de presă organizată la Palatul Victoria.

Statul trebuie să știe ce companii deține, de ce le deține, care este rolul fiecărei companii,

Altfel spus, a adăugat ea, statul trebuie să știe ce companii deține, de ce le deține, care este rolul fiecărei companii, cât ne costă inacțiunea și ce decizie trebuie luată mai departe.

„Unele companii trebuie consolidate pentru că au un rol strategic esențial, altele trebuie transformate sau restructurate, altele trebuie integrate, iar altele trebuie închise disciplinat pentru că menținerea lor în forma actuală nu mai servește nici interesului public, nici economiei și nici contribuabililor“, a mai declarat Gheorghiu.

Pentru reforma companiilor de stat este nevoie mai mult decât schimbări de management

Ea a punctat faptul că pentru reforma companiilor de stat este nevoie mai mult decât schimbări de management sau măsuri generale.

„Mă refer la stabilirea clară a rolului, la disciplina de proprietate, la capacitatea statului de a lua deciziile oportune fiecărui caz în parte. Așadar, pentru prima dată, România are acest bilanț structurat pe criterii unitare al unui portofoliu pilot de 22 de companii de stat“, a explicat Gheorghiu.

Nota de informare privind reforma companiilor de stat prezentată în ședința Executivului de joi va fi propusă spre adoptare săptămâna viitoare sub forma unui memorandum.

