Jaqueline Cristian a fost învinsă de Katie Boulter cu 7-6 (7/5), 4-6, 6-1, miercuri seara, în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Rouen (Franța), dotat cu premii totale de 246.388 de euro.

Jaqueline Cristian (27 ani, 33 WTA), a treia favorită, s-a înclinat după două ore și 32 de minute în fața britanicei Boulter (29 ani, 64 WTA).

Românca a condus cu 4-1 în primul set, dar a fost egalată și pierdut în tiebreak. În actul secund, Jaqueline Cristian s dominat jocul și s-a impus cu 6-4, însă nu i-a mai făcut față adversarei în decisiv.

Jaqueline Cristian s-a impus în primul meci direct cu Boulter, în primul tur la Burnie (Australia), cu 2-6, 6-3, 7-6 (7/5), în 2018, iar britanica și-a luat revanșa în 2022, la Tallinn (Estonia), cu 6-3, 6-1, în primul tur.

Cristian rămâne cu un cec de 4.285 de euro și 30 de puncte WTA.

