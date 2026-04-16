Patru răniți într-un accident în care au fost implicate trei mașini

Patru persoane au fost rănite într-un accident în care au fost implicate trei mașini, produs joi, pe DN 7, în zona localității arădene Săvârșin.

Accidentul s-a produs la ieșirea din Săvârșin către Vărădia de Mureș.

Au fost alocate echipaje de pompieri militari de la Birchiș, ambulanțe SMURD și ale Serviciului Județean de Ambulanță.

În urma accidentului, în care au fost implicate cinci persoane, au rezultat patru victime. După ce au fost evaluate la fața locului, au fost transportate la spital pentru îngrijiri.

Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române a informat că traficul rutier a fost oprit pe DN 7 Arad – Deva, în zona accidentului.

