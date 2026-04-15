SCMU Craiova a învins-o pe Rapid București, cu scorul de 97-93, în etapa cu numărul 29 din Liga Națională de Baschet Masculin şi este aproape sigură de prezenţa în play-off. Oltenii îşi pot asigura locul în Top 8 chiar şi în cazul unui eşec în ultima rundă cu Petrolul, dar, în acel caz, ar sta la mâna altor rezultate.

Clubul din Giulești a început meciul excelent și a deblocat tabela cu un parțial de 7-2. Gazdele au rămas într-o oarecare transă, ia Rapidul s-a distanţat uşor. Triplele lui Jevtovic şi Fometescu i-au dus pe oaspeţi la +9 la finalul primului act, scor 29-20. În sfertul al doilea Craiova şi-a mai ridicat nivelul şi s-a apropiat de adversari, dar la vestiare au intrat tot în deficit pe tabelă, scor 38-43.

Alb-albaştrii au excelat în repriza secundă

Startul reprizei secunde, în special actul al treilea, a fost „mină de aur“ pentru alb-albaştrii. Smith şi Vida au excelat din afara semicercului, în timp ce Sessoms şi Leggett au făcut ce au vrut cu devensiva adversă. Craiova a intrat în avantaj în ultimele 10 minute, scor 69-66 şi cu un plus mare la capitolul moral. Ultimul parţial a adus puncte multe de ambele părţi, dar oltenii au ştiu să-şi gestioneze perfect avantajul. S-a încheiat, într-un final, 97-93, iar SCMU Craiova a făcut un pas mare spre play-off-ul LNBM.

Sam Sessoms a fost MVP-ul meciului, cu 26 de puncte, 6 recuperări și tot atâtea pase decisive. El a fost urmat de Ishmael Leggett și Kentwan Smith fiecare cu câte 16 puncte. De partea cealaltă, Nikola Jevtovic a fost la un pas de double-double: 22 de puncte și 9 recuperări, în timp ce Isiah Osborne a reușit 21 de puncte, 4 recuperări și 2 assist-uri.

În ultima etapă din sezonul regulat, SCMU Craiova o va întâlni în deplasare pe CSM Petrolul Ploiești. La polul opus, Rapid București va primi vizita lui SCM Timișoara.

Citeşte şi: Handbal (f) / România, în urna a doua la tragerea la sorți pentru grupele EURO 2026





