Raport controversat: medicamentele „revoluționare” pentru Alzheimer ar putea avea beneficii limitate

Medicamentele considerate până recent drept o posibilă revoluție în tratamentul bolii Alzheimer ar putea avea un impact mai redus decât se spera, potrivit unei analize ample realizate de cercetătorii de la Cochrane Collaboration.

Raportul, bazat pe 17 studii și peste 20.000 de voluntari, concluzionează că medicamentele care elimină beta-amiloidul din creier pot încetini boala Alzheimer, însă efectul este „mult sub” nivelul necesar pentru a produce o schimbare semnificativă în viața pacienților.

Primele medicamente care încetinesc boala

Noile tratamente, precum Donanemab și Lecanemab, au fost dezvoltate pentru a elimina beta-amiloidul, substanța care se acumulează între celulele creierului în boala Alzheimer.

Medicamentele încetinesc declinul cognitiv, dar modest

Aceste medicamente reprezintă primul tip de tratament care a reușit să încetinească procesul de distrugere a creierului asociat bolii.

Beneficii modeste și efecte adverse

Potrivit cercetătorilor, beneficiile există, dar sunt limitate și vin la pachet cu riscuri importante.

Pacienții tratați cu aceste medicamente pot prezenta umflarea creierului și sângerări cerebrale, iar tratamentele trebuie administrate o dată la două până la patru săptămâni.

În plus, costurile sunt foarte ridicate: în Marea Britanie, un tratament complet pe 18 luni poate ajunge la aproximativ 90.000 de lire sterline.

Profesorul Edo Richard, neurolog la Centrul Medical Universitar Radboud din Olanda, spune că le-ar explica pacienților săi că este puțin probabil ca aceste tratamente să le aducă beneficii reale și că pot reprezenta o povară atât pentru ei, cât și pentru familiile lor.

Comunitatea științifică este împărțită

Raportul a provocat reacții puternice din partea altor experți în domeniu, care susțin că analiza este nedreaptă deoarece grupează medicamente mai vechi, considerate ineficiente, cu tratamente noi care au arătat rezultate promițătoare.

Bart De Strooper, de la Institutul de Cercetare a Demenței din Marea Britanie, consideră că noii anticorpi oferă beneficii „modeste, dar reale” și că analiza „estompează dovezile” în loc să le clarifice.

La rândul său, Societatea Alzheimer avertizează că studiile de pionierat din acest domeniu nu trebuie respinse în totalitate, potrivit BBC.

NHS încă nu acoperă aceste tratamente

În prezent, NHS nu decontează aceste medicamente, ceea ce înseamnă că pacienții din Marea Britanie le pot obține doar prin plată privată.

Totuși, Institutul Național pentru Excelență în Sănătate și Îngrijire reanalizează în prezent dovezile, inclusiv impactul pe care aceste tratamente l-ar putea avea asupra familiilor și îngrijitorilor.

