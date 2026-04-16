Un preot a murit în incendiul care i-a cuprins casa

Un preot în vârstă de 66 de ani a murit, în noaptea de miercuri spre joi, în incendiul care i-a cuprins casa din localitatea băcăoană Onești.

În cursul nopții de 16 aprilie a.c., pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință situată în municipiul Onești, strada Siliștei, cartier Slobozia.

La locul solicitării au fost mobilizate, din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, trei autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autospecială de primă intervenție și comandă (APIC) și o ambulanță SMURD.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul unei locuințe cu regim de înălțime parter plus mansardă, existând suspiciunea surprinderii unor persoane în interior.

Din nefericire, în interiorul locuinței a fost identificată o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 66 de ani, carbonizată. Totodată, o femeie în vârstă de 53 de ani, care a suferit un atac de panică, a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe Onești.

Flăcările au afectat o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi și cel mai probabil incendiul a pornit de la o lumânare sau de la o candelă.

