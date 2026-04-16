Elevii pasionați de literatură sunt invitați la Concursul de Poezie „Nicolae Dragoș” de la Motru

Concursul de Poezie Nicolae Dragoș revine la Motru și își propune să descopere și să susțină tinerii creatori din liceele și colegiile naționale din șapte județe din țară.

Competiția se adresează elevilor din ciclul liceal din Gorj, Caraș-Severin, Dolj, Hunedoara, Mehedinți, Olt și Vâlcea, care nu au publicat încă un volum de poezie.

Două poezii pentru înscriere

Pentru a participa la concurs, fiecare elev trebuie să trimită două poezii până la data de 27 aprilie 2026.

Lucrările pot fi expediate prin e-mail la adresa [email protected], iar fiecare poezie trebuie să conțină numele și prenumele autorului, clasa, unitatea de învățământ și numărul de telefon.

Textele pot fi trimise și în format tipărit, la sediul Casa de Cultură a Municipiului Motru, din strada Minerului nr. 5A.

Premii în bani, cărți și diplome

Organizatorii vor acorda Premiul I, Premiul II, Premiul III și cinci mențiuni.

Câștigătorii vor primi diplome, cărți și premii în bani, iar în funcție de partenerii implicați pot fi oferite și alte premii speciale.

Juriu format din oameni de cultură

Jurizarea va fi realizată de un juriu format din personalități ale vieții culturale și literare din Gorj, membri ai Uniunii Scriitorilor și reprezentanți ai organizatorilor.

Evenimentul este organizat de Consiliul Local Motru, Primăria Municipiului Motru, Casa de Cultură a Municipiului Motru, Biblioteca Municipală Motru și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj.

Citește și: 15 șoferi au rămas fără permis în Olt, după acțiunea Speed Marathon