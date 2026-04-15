Bărbat din Gorj, monitorizat electronic după ce și-ar fi amenințat cumnata

Polițiștii din Rovinari au intervenit, ieri, după ce un bărbat din Fărcășești a reclamat că soția sa,de 52 de ani, ar fi fost amenințată cu acte de violență de către cumnatul acesteia, de 63 de ani.

Sesizarea a fost făcută în jurul orei 11:30.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului acuzat de amenințări.

Victima a acceptat monitorizarea electronică

Femeia a fost de acord cu montarea unui sistem de monitorizare electronică. Măsura este menită:

să ofere protecție suplimentară,

să permită intervenția rapidă a autorităților în cazul încălcării ordinului de protecție.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru amenințare și continuă cercetările în acest caz.

