Lansare de carte la Biblioteca Aman: Carmen Vasilescu își prezintă volumul „Și dacă-i adevărat că nu există nu se poate?”

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” din Craiova organizează vineri, 17 aprilie, lansarea volumului „Și dacă-i adevărat că nu există nu se poate? – între trup și suflet”, semnat de Carmen Vasilescu.

Evenimentul va avea loc în sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, începând cu ora 17:00.

Lansarea va fi moderată de Rodica Păvălan, iar alături de autoare vor participa, în calitate de invitate, Adriana Teodorescu și Amelia Etegan.

O carte despre curaj, lumină și depășirea limitelor

Volumul semnat de Carmen Vasilescu vorbește despre puterea de a depăși obstacolele și despre relația profundă dintre trup și suflet.

Actrița Maia Morgenstern descrie cartea ca fiind o poveste care trebuie citită fără prejudecăți.

„E o poveste în care ne emoționează curajul și seninătatea și în care ar fi bine să ne putem regăsi cu toții”, spune aceasta.

La rândul său, Oana Pellea afirmă că volumul reprezintă un exemplu de forță și lumină.

„Carmen Vasilescu și-a construit aripi de Frumos, de Lumină, de Iubire și a evadat din trupul firav. Ea este o Învingătoare”, a transmis actrița.

Reprezentanții Bibliotecii Aman îi invită pe craioveni și pe iubitorii de lectură să participe la lansarea volumului. Pot să descopere povestea unei femei care a transformat suferința în curaj și speranță.

