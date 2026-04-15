Tânăr din București, reținut după ce ar fi furat bani din cutiile de donații ale unor biserici din Râmnicu Vâlcea

Polițiștii din Râmnicu Vâlcea au reținut un bărbat de 33 de ani, din municipiul București, bănuit că ar fi furat bani din cutiile de donații amplasate în interiorul unor lăcașuri de cult.

Ancheta a început pe 14 aprilie 2026, după ce reprezentantul unei unități de cult din municipiu a sunat la 112 și a anunțat că un bărbat ar fi forțat două cutii de donații și ar fi sustras aproximativ 8.000 de lei.

Suspectul a fost identificat rapid de polițiști

În urma cercetărilor desfășurate cu operativitate, polițiștii de investigații criminale au identificat un bărbat de 33 de ani, din București. Acesta corespundea semnalmentelor surprinse în momentul comiterii faptei.

În urma controlului corporal și al bagajelor au fost descoperite mai multe obiecte susceptibile că ar fi fost folosite la spargerea cutiilor de donații.

Bănuit și de un alt furt dintr-o biserică

Din probatoriul administrat până în prezent, anchetatorii au stabilit că bărbatul este suspectat și de un alt furt, comis pe 7 aprilie 2026, de la un alt lăcaș de cult din Râmnicu Vâlcea.

Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Vâlcea.

În cursul zilei de 15 aprilie, bărbatul urmează să fie prezentat procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, pentru dispunerea măsurilor legale.

