(VIDEO) Doi frați din Dolj, reținuți după ce au fugit de polițiști și au agresat un agent

Doi bărbați de 46 și 49 de ani, din comuna Unirea, județul Dolj, au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiști.

Bărbatul de 49 de ani este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, iar fratele său, de 46 de ani, pentru ultraj.

Șoferul a refuzat să oprească și a fugit în curte

Incidentul a avut loc pe 10 aprilie 2026, în jurul orei 18:00. Polițiștii DIN Cetate au făcut semnal regulamentar de oprire unei autoutilitare care circula pe drumurile publice din comuna Unirea.

Șoferul a refuzat să oprească și și-a continuat deplasarea până în fața locuinței tatălui său.

Ulterior, acesta a coborât din mașină și a fugit în curtea imobilului.

Polițiștii au pornit în urmărirea sa, iar în momentul imobilizării, fratele șoferului a intervenit.

Polițist lovit și amenințat cu moartea

Potrivit anchetatorilor, bărbatul de 46 de ani le-ar fi adresat polițiștilor amenințări cu moartea și l-ar fi lovit pe unul dintre agenți în zona feței.

Oamenii legii au stabilit că la volanul autoutilitarei se afla bărbatul de 49 de ani, care nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Reținuți după descinderi

Pe 14 aprilie, polițiștii au pus în executare două mandate de aducere cu pătrundere fără consimțământ, iar cei doi frați au fost duși la audieri.

În baza probelor administrate de procuror, cu sprijinul polițiștilor din Calafat și Cetate, cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore.

Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

În cursul zilei de astăzi, procurorii vor solicita măsuri preventive împotriva celor doi.

Acțiunea a beneficiat și de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

