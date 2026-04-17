De ce nu-și lasă președintele Nicușor Dan copiii să se uite la televizor

Întrebat, în cadrul unui interviu, dacă cei doi copii ai săi se uită la televizor, Nicușor Dan a spus că aceștia au voie „când și când la niște filme pe calculator” pentru că medicii spun că dăunează. „În general e bine să ne uităm la ce spun specialiștii”.

Președintele a recunoscut că nu are televizor acasă.

Moderatorul interviului a insistat, întrebând, în medie, cât se uită copii lui Nicușor Dan la ecrame (calculator, telefon, televizor).

„Fetița cam două ore pe săptămână, cam un film, iar băiețelul aproape deloc”, a spus președintele la Europa FM.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au împreună doi copii. O fetiță, Aheea, născută în 2016, și un băiețel, Antim, născut în 2022.

Se mai mută președintele?

Președintele a mai fost întrebat de moderatorul emisiunii și dacă se mai mută din chirie.

„Suntem încă în discuții. Poate vara asta, când e vacanța copiilor, și e mai simplu pentru ei”, a spus președintele.

Nicușor Dan pare a nu lua în calcul Vila Lac, întrucât „acolo e prea izolat, și pentru copii nu e bine să stea singuri într-o vilă, dar poate-poate într-un cartier”.

